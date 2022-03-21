منة شلبي بالنقاب وحديث عن قلة المجاهدات المصريات.. برومو "بطلوع الروح" المعروض برمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الكاتب محمد هشام عبيه، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، عن البرومو الرسمي لمسلسل "بطلوع الروح" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022، بعد أيام قليلة.

وضم البرومو لقطات مختلفة من العمل لمعظم الأبطال المشاركين فيه، كما أظهر الاختلاف الذي يقع في حياة أكرم وروح (محمد حاتم ومنة شلبي) من شابان يعيشان حياة طبيعية، حتى التحول الذي يطرأ على حياة زوجها وخطفه لابنهما وإجباره لها على السفر معه للانضمام لجماعة إرهابية.

وفي البرومو تظهر منة شلبي في بعض اللقطات بالنقاب، كما تظهر الفنانة إلهام شاهين وهي تتحدث عن قلة المجاهدات المصريات في الجماعة، ويختتم الفيديو بصوت منة قائلة "الهروب مش معناه النجاة بس الانتظار معناه الموت".

وعلق عبيه "رمضان 2022.. الهروب لا يعني النجاة.. والانتظار معناه الموت، بطلوع الروح، تأليف: محمد هشام عبيه، شكر خاص للدعم الدرامي الذي قدمه الأعزاء عمر خالد ونورا ناجي في بداية المشروع ،البحث والمراجعة: علاء عزمي (المقاتل المعلوم لا الجندي المجهول)، تصوير: نانسي عبد الفتاح، ديكور: نغم لبس، مونتاج: منى ربيع، تصميم ملابس: ريم العدل، موسيقى: تامر كروان، المخرج المنفذ: محمد الطحاوي، منتج فني: شريف عطية، إنتاج: سيدرز أرت (الصباح إخوان)، إخراج: كاملة أبوذكري".

المسلسل يشارك في بطولته منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم.