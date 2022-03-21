مسلسلات رمضان 2022.. أحمد مجدي مقدم من مباحث الآثار في "المشوار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان أحمد مجدي في بطولة مسلسل المشوار المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022. المسلسل من إخراج محمد ياسين، وتأليف محمد فريد. يجسد مجدي شخصية المقدم علاء من مباحث الآثار، وهو محقق شرطة يطارد بطل المسلسل ويحاول الإيقاع به لتورطه في جريمة الإتجار بالآثار.

وقد نشر مجدي عبر حسابه على إنستجرام بوستر شخصيته بالمسلسل.

المسلسل من إنتاج شركة سعدي جوهر- ميديا هب التي سبق وقدمت مسلسل لعبة نيوتن في رمضان 2021، بطولة: محمد رمضان ودينا الشربيني، والمسلسل هو ثالث بطولة لمجدي خلال ثلاثة مواسم رمضانية متتالية، بعد مسلسليه فرصة ثانية (2020) وقصر النيل (2021).

أحدث أعمال أحمد مجدي هو فيلم "2 طلعت حرب"، والذي شارك في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشرة التي انتهت في 10 مارس الحالي، كما شارك بالمهرجان كعضو لجنة تحكيم مسابقة أفلام الدياسبورا مع المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والمنتجة التونسية درة بوشوشة.