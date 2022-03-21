محمد عبدالرحمن: أحضّر لفيلم "الدعوة عامة" منذ عامين وهو ثالث بطولاتي السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ الفنان الكوميدي محمد عبدالرحمن تصوير فيلم الدعوة عامة، والذي يتصدر بطولته ويستعد لإطلاقه في صيف 2022، الفيلم هو ثاني تعاون له مع المؤلفين أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي (كيمز) بعد فيلم الخطة العايمة، من إنتاج شركة الطاهر ميديا برودكشن، إخراج تامر فرج.

وقال محمد عبدالرحمن في بيان صحفي عن دوره في الفيلم "أقوم بدور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا، الفيلم من النوع الذي أحبه.. مزيج من الأكشن والكوميديا والإثارة"، وتابع "أحضر لفيلم الدعوة عامة منذ عامين، السيناريو أعجبني وأضحكني كثيرًا، وهو ثالث بطولة سينمائية لي، وأتمنى ان يُعجب به الجمهور".

وبجانب محمد عبدالرحمن، يشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد، وقد نافس محمد عبدالرحمن في شباك التذاكر المصري بفيلمين الخطة العايمة وخير وبركة، واللذان حققا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضهما.

وكان محمد عبدالرحمن قد أعلن مؤخرًا عن عمله المقبل بعنوان "فيصل إكس أبو كليبس"، وهو مسلسل من بطولته وإنتاج شركة The Producers بالتعاون مع Lagoonie Film Production وسيتم الكشف عن التفاصيل قريبًا.