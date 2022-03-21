"طول عمرها رافعة راسي".. قصة فيديو شيرين ووالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

احتفالا بعيد الأم، أعادت الفنانة شيرين عبدالوهاب، نشر مقطع فيديو، يجمعها مع والدتها، عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

المطربة شيرين عبدالوهاب، نشرت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، مقطع فيديو يجمعها ووالدتها، على أنغام أغنية "هي الدنيا"، وكتبت: "كل سنة وأنتِ دنيتي، وحياتي يا أمي، ست الحبايب أحن وأطيب أم، ربنا يحفظ كل الأمهات، ويبارك فيهم".

مقطع الفيديو، يعود إلى عام 2019، في حفل زفاف "إيمان"، الشقيقة الصغرى للمطربة شيرين عبدالوهاب، وظهرت به والدتهما وهي تقول أمام الحضور: "شيرين دي طول عمرها رافعة راسي، ربنا يخليها ليا".

المطربة شيرين عبدالوهاب، أحيت حفل الزفاف، بمشاركة المطربة بوسي.

وأحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب مؤخرا، حفل زفاف أحد محبيها، وذلك بعد غياب 5 سنوات عن المشاركة في إحياء حفلات الزفاف.

يذكر أن اخر أغاني شيرين عبدالوهاب "وبحلفلك" التي طرحتها عبر قناتها على "يوتيوب" في ديسمبر الماضي، من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.