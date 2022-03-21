بينهم أحمد سعد وشيرين عبدالوهاب.. كيف احتفل نجوم الفن بعيد الأم؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على الاحتفال بعيد الأم، الذي يوافق 21 مارس من كل عام، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

أنغام

وكتبت أنغام عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "يارب تسعد كل الأمهات وتفرح قلوبهم في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، عيد أم سعيد علينا".

أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد صورة تجمعه بوالدته، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق قائلا: "أمي الحبيبة شكرا على كل حاجة حلوة في حياتي لأنك السبب فيها، كل سنة وانتي طيبة".

عباس أبو الحسن

نشر الفنان عباس أبو الحسن صورة تجمعه بوالدته، مصممة الأزياء ششمس الأتربي، وعلق: "سلاما على روحك في عيد الأم، شمس وأنتِ مُستودعة في يد الخالق ورحمته الواسعة".

شيرين عبدالوهاب

علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابها بموقع إنستجرام: "كل سنة وإنتي دنيتي وحياتي كلها يا أمي، ست الحبايب أحن و أطيب أم ربنا يحفظ كل الأمهات و يبارك فيهم".

تامر حبيب

نشر السيناريست تامر حبيب، صورة تجمعه بوالدته الراحلة، وعلق: "صباح الخير يا مولاتي".

وفاء صادق

نشرت الفنانة وفاء صداق عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة لباقة ورود وعلقت قائلة: "كل سنة وكل أم وكل أخت وكل خالة وكل عمة وكل جدة وكل بنت بخير".

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة لوالدتها، وعلقت: "أمي وكل الأمهات، كل عام وأنتن بألف خير".