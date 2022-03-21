ضوابط مصرية جديدة للأعمال الدرامية في رمضان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 7 ثواني

وضعت جمهورية مصر العربية ضوابط ومعايير للأعمال الدرامية والإعلانية التي من المنتظر أن تعرض في شهر رمضان المقبل.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المعايير تأتي من منطلق الحرص على احترام عقول المشاهدين وعلى قيم وأخلاقيات المجتمع، وحماية كافة شرائح المجتمع من التشويه أو الكراهية، خاصة أن رمضان يُعد فترة ازدهار للمسلسلات والأعمال الدرامية والإعلانية.

ومن المعايير التي أقرها المجلس، عدم استخدام الألفاظ البذيئة والحوارات السوقية والمتدنية في الحوار والتي من شأنها تشويه الميراث الأخلاقي والسلوكي للأجيال الناشئة بدعوى نقل الواقع المجتمعي.

وشملت الضوابط اللجوء إلى المختصين في المجال التاريخي والعلمي في حالة تنفيذ أعمال درامية من هذا النوع، وذلك حتى لا تكرس الأعمال الدرامية أخطاء تاريخية وعلمية وتعليمها للمشاهدين على أنها الحقيقة، مع تشجيع صناع الدراما على الاهتمام بالأعمال التاريخية والسير الشعبية المؤثرة.

وتسعى القواعد الجديدة للحد من مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الأعمال الدرامية والإعلانية، تجنباً لاقتناع الأطفال والمراهقين بتجربتها، إضافة إلى وقف الاهتمام بمشاهد الجريمة وصنع أبطال وهميين في هيئة إجرامية.

ووضع المجلس مواد مخصصة لحماية المرأة، حيث تفرض الضوابط عدم وجود مشاهد عنف غير مبررة ضد المرأة، وتمنع تشويه صورتها عمداً بأي شكل.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عام 2019 لائحة بالقواعد والمعايير التي تضبط المحتوى الإعلامي، من بينها عدد من الضوابط للأعمال الدرامية والإعلانية، والتي ترقى بالذوق العام وتتصدى لنشر الظواهر السلبية في تلك الأعمال.