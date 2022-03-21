نصائح للحصول على أظافر قوية وصحية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

تعتبر الأظافر أولوية لدى الكثير من الفتيات، إلا أنه تبقى الأظافر رمز للأنوثة عند الفتيات حيث يمضي الكثير منهن وقتهم بالاعتناء بأظافرهم.

لكن من الممكن أن تقابلهن مشكلات عديدة تتسبب في كسر الأظافر أو تغير لونه وقد يكون غسيل اليدين سببا أساسيا لتعرض الأظافر للكسر بسبب الجفاف الذي قد تواجهه الفتيات.

ووفقًا لموقع goodhousekeeping، سوف تقدم لك نصائح للعناية بالأظافر:

التأكد من نظافة الأظافر:

قومي بالحافظ على أظافرك عن طريق العناية اليومية للتخلص من الأوساخ والتخلص من بقايا الطلاء عن طريق استخدام مزيل مناسب للبشرة يساعدك على التخلص من الطلاء ولا يتسبب في حدوث جفاف وأيضًا لابد من الحفاظ على اليدين أن تكون نظيفة بصورة مستمرة.

تعاملي بلطف:

كوني لطيفة عند التعامل مع أظافرك وتجنبي استخدام الأدوات المعدنية الحادة في الحفر تحت الأظافر التي تتسبب في حدوث مشكلات جفاف وكسر وضعف لقوة الأظافر.

قص الأظافر بانتظام:

قومي بقص الأظافر باستمرار حفاظًا عليها من الكسر وقومي بقصها بشكل لطيف يحافظ على المظهر الخارجي لشكل اليدين.

العناية بأدوات أظافرك:

قومي بالعناية الجيدة للأدوات الخاصة وقومي بتعقيمها بصورة دائمة والعمل على التطهير وغسل الأدوات بالماء والصابون وتجفيفها .

الحماية قبل الطلاء:

قومي بحماية أظافرك عن طريق وضع مقوي الأظافر قبل البدء في استخدام الطلاء وتعتبر هذه الخطوة من الخطوات التي تعمل على حماية الأظافر بشكل قوي وتساعد في حصولها على شكل لامع .

امنحي أظافرك وقتا للراحة:

قومي بمنح أظافرك راحة من الطلاء وحافظي على ألا يكون هناك استخدام دائم لمزيل الطلاء لأنه من الممكن أن يكون سبب أساسي في كسر الأظافر عن طريق حدوث جفاف لذلك لابد أن يكون هناك حرص شديد عند اختيار نوع الطلاء المناسب للبشرة.

الترطيب:

رطبي اليدين والأظافر بشكل قوي ودائم يحافظ على قوتهم من الهش والتكسر ويمكن أن تقومي باستخدام الزيوت للحفاظ على الترطيب.