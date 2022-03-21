بعد منشوراته العنصرية على إنستغرام.. إلغاء حضور كاني ويست لهذا الحفل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 07:16 مساءً - أعلنت الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم المعنية بتوزيع جوائز “غرامي” منع مغنى الراب كاني ويست من الأداء في حفل توزيع جوائز “غرامي” Grammy الشهر المقبل، بسبب منشوراته العنصرية وسلوكه غير المتزن على السوشيال ميديا.

وأكد ممثل عن مغنى الراب لصحيفة هوليوود ريبورتر التفاصيل، وزعم ويست أنه تلقى مكالمة مساء الجمعة لإخباره بأنه تم إلغاء حضوره من تشكيلة Grammys لهذا العام، بينما هو مرشح لخمسة ترشيحات هذا العام، ولم يكن من بين الجولة الأولى من الفنانين الذين أعلنت أكاديمية التسجيل عن أدائهم قبل حفل في 3 أبريل.

وجاء قرار الأكاديمية بعد قرار حظر كاني ويست من إنستغرام لمدة 24 ساعة، حيث قالت شركة ميتا، إن المحتوى الموجود على حسابه ينتهك سياساتها بشأن خطاب الكراهية والمضايقات والعنصرية، بعد استخدامه تعليقات مسيئة ضد تريفور نواه، الممثل الكوميدي ومقدم برنامج دايلي شو Daily Show، عندما انتقد منشورات كاني ويست عن زوجته السابقة كيم كارداشيان.

وتم إيقاف حساب كاني ويست مؤقتًا من” Instagram “بعدما هاجم زوجته السابقة كيم كاردشيان، وحبيبها بيت ديفيدسون، عبر الإنترنت، حيث صرح متحدث باسم” Meta “، الشركة التي تمتلك منصة التواصل الاجتماعي ، لـ” TMZ “أن منشورات مغني الراب انتهكت سياساتهم المتعلقة بخطاب الكراهية والمضايقة والبلطجة.

وحسب موقع “ديلي ميل” البريطانية، نشر ويست ، الذي غير اسمه قانونيًا الآن إلى” Ye “، يوم الأربعاء منشور قال فيه إنه يشعر بالقلق من أن ديفيدسون سوف يجعل كاردشيان “مدمنة للمخدرات” وطالب الممثل الكوميدي بالاعتذار لعائلته لكونه قريبا منهم.

وسيتم تعليق حساب” West “لمدة 24 ساعة ، مما يعني أنه لا يمكنه نشر محتوى أو التعليق على المنشورات أو إرسال رسائل مباشرة، وقد تسعى المنصة إلى اتخاذ خطوات إضافية ضد ويست في حالة حدوث المزيد من الانتهاكات، وعلى الرغم من التعليق، لا يزال بإمكان مستخدمي” Instagram “رؤية حساب كاني وإبداء التعليقات على مشاركاته.

وكان قد رد الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون أخيرًا على الهجمات المستمرة التى شنها مغني الراب العالمي كاني ويست، والزوج السابق لنجمة تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان ، عليها وعلى بيت حبيبها حيث نشر الأخير صورة لوشم باسم كيم على صدره والذى نشر على حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، ليأكد على جدية مشاعره تجاه كاردشيان.

وحسب ما ذكره موقع صحيفة” ديلي ميل” البريطانية، نشر صورة وشم بيت ديفيدسون والذى عبارة عن كلمة” KIM “، ضمن مجموعة صور تم التقاطها لمحادثات نصية قام بيت بمبادلتها مع كاني ويست في ظل استمرار خلافاتهما.

وبعد نشر الصور، ذهب فريق من المتابعين للنجم الكوميدي إلى فرضية أن كيم، 41 عاما، ربما قامت هي الأخرى بوضع وشم لـ”ديفيدسون” على جسدها أيضا، في الوقت الذي رجح فيه كثيرون أن وشم” KIM “الذي ظهر واضحا على صدر بيت “يبدو وكأنه بخط يد كيم”.

وحسب ما نشر في تقرير “ديلي ميل”، فإن بيت تعمد استفزاز كاني، بتأكيده على إعجابه الشديد بكيم كأم رائعة في ظل ما تقوم به من أجل أطفالها، وإخبار كاني بأنه رجل محظوظ لكون كيم أما لأطفاله، وتحذيره بأنه لن يسمح له بأن يعاملهم بطريقة مهينة ومطالبته إياه أن يتصرف بما يليق بسنه بعيداً عن التصرفات الطفولية، ما آثار غضب كاني وطلب منه أن يخبره بمكانه، ليرد عليه بيت بصورته العارية الظاهر فيها وشم كيم ويقول له: “أنا الآن مع زوجتك”.