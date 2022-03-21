شاهد .. بوسي ونورا معا في أحدث ظهور لهما

كتب امير فتحي في الاثنين 21 مارس 2022 06:57 مساءً - شاركت الفنانة ” مي نور الشريف ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمجموعة من الصور في احتفالها بعيد الأم .

فظهرت مي نور الشريف في الصور برفقة والدتها الفنانة ” بوسي وخالتها الفنانة ” نورا ” في أحدث ظهور لهما إلى جانب شقيقتها سارة .

وكتبت مي في تعليقها على الصور : ” أمي حبيبتي .. مامي وخالتي نورا ربنا يخليكوا ليا فوق راسي وأكون تحت رجليكوا .. ربنا يديمكوا نعمة عليا ودائما مجمعنا وإحنا في أحسن صحة و حال ” .

وتابعت : ” يا رب أنظر إلينا نظرة كرم و رحمة .. ويخليكي ليا يا ساسّو يا بنتي وأختي وصحبتي .. ويارب تكونوا راضيين عني .. بحبكو ” .