كاظم الساهر يتلقى العزاء في والدة أبنائه بلوس أنجلوس

كتب امير فتحي في الاثنين 21 مارس 2022 06:57 مساءً - نشر الفنان العراقي ” كاظم الساهر ” صورة عبر حسابه على إنستجرام من عزاء زوجته السابقة ووالدة أبنائه ” عروبة الساهر ” الذي أقيم بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية .

وظهر كاظم الساهر في الصورة وهو جالسا داخل مسجد عمر الفاروق لتلقي عزاء عروبة الساهر وكتب في تعليقه عليها : ” عزاء للمرحومة أم وسام في مسجد عمر الفاروق في لوس انجلوس ” .

يذكر أن كاظم الساهر كان قد أعلن يوم الجمعة الماضية عن وفاة طليقته وأم أولاده (وسام وعمر) .. كما أعلن مؤخرا عن إلغائه لحفلاته التي كان من المقرر أن يحييها الفترة المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا .