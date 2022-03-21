شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يصور "دايمًا عامر" 18 ساعة فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم مصطفى شعبان مشاهده فى مسلسله الرمضانى المقبل "دايمًا عامر" وتصل عدد ساعات التصوير لـ 18 ساعة فى اليوم، ويكثف مخرج المسلسل مجدى الهوارى المشاهد للحاق بالعرض خلال شهر رمضان، حيث يواصل أبطال العمل التصوير فى مدينة الإنتاج الإعلامى.

ويجسد مصطفى شعبان فى المسلسل شخصية "مستر عامر" الأخصائى الاجتماعى للمدرسة، ويعود شعبان فى المسلسل للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا فى الدراما التليفزيونية خلال مسلسلى "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

وتدور قصة "دايمًا عامر" فى مدرسة "اليوم الجديد" التى تعانى مشاكل فى قسمها العربي، الذى يرفض المالك الجديد مساواته بالقسم الدولي، فيأتى مسئول جديد عن الشئون الاجتماعية للطلبة، بمحض الصدفة والخطأ ويتم تعيين هذا المسئول "عامر عبد الرازق" بدلا من "عامر عبد الرازق" آخر، وهنا يجد نفسه غير مؤهل لمواجهة مشاكل الطلبة، بالإضافة لمشاكل المعلمين أنفسهم وفوقها مشاكل أولياء الأمور.