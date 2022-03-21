شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يحتفل بعيد الأم مع والدته وزوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان رامي صبري بعيد الأم بصورة نشرها له برفقة والدته على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقال: "كل سنة وأنت معانا وبخير يا أمي"



رامي صبري و والدته

واحتفل رامي صبري بصورة أخرى مع زوجته بمناسبة عيد الأم نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقال: "أحلى أم حبيبتي الغالية أم أولادي كل سنة وأنت بخير"



رامي صبري و زوجته

وفي وقت سابق طرح النجم رامي صبري كليب أغنيته الجديدة "مع نفسي" علي قناته الخاصة علي موقع يوتيوب، ونشر رامي جزء من الاغنية خلال حسابه علي الانستجرام وعلق عليها بـ " الذكرى بقت متعبة ومغلبة قلبي مغلبة.. انسى ازاي والله ماهقدر..فيديو كليب مع نفسي على يوتيوب".

وكان قد كشف المغنى رامى صبرى عن كواليس أغنيته الجديدة "مع نفسي" خلال لقائه فى إذاعة FM، وأكد أنها تلمسه بشكل شخصى، لأنها تذكره بشقيقه كريم ويبكى مع الأغنية، مشيراً لأنه لم يتخيل أبداً أنه سيتركه ويموت، لافتاً إلى أنه دائما يحب تقديم الأغانى التى تدخل قلب الجمهور وتبكيه، وقال إن كريم شقيقه صوته كان أفضل منه بكثير، كما قال عنه: "قبل عامين سمع أغنية "حالة اكتئاب" فطلب منه أن يغنيها معه، لكنه كان يريد الظهور بمفرده بدون مساعدة مني، ولا أحب التحدث عن سبب وفاة كريم، فوالدتي تسمعني وتراني وتتأثر بما أقوله".