محمد عبد الرحمن يبدأ تصوير فيلم "الدعوة عامة" مع أحمد الفيشاوى وأسماء أبو اليزيد

وأضاف محمد عبد الرحمن أنه يحضر لفيلم "الدعوة عامة"، منذ سنتين، بعدما أعجبه السيناريو وهو ثالث بطولة سينمائية لي، وأتمنى أن يعجب الجمهور"، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولة الفيلم النجمين أحمد الفيشاوى وأسماء أبو اليزيد.

وآخر أعمال محمد عبد الرحمن كان مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم ويعتبر من نوعية الأعمال الخفيفة ذات الـ 15 حلقة، والذي تدور أحداثه في إطار درامي كوميدي حول جمجوم وبمبم بعدما قررا تأسيس شركة متخصصة في مكافحة الظواهر الخارقة والمرعبة، ليجدا أنفسهما في مواجهة كل ما يخافا منه من أشباح ومصاصي دماء ولعنات المقابر وغيرهم.

وكان محمد عبد الرحمن قد أعلن مؤخرًا عن عمله المقبل بعنوان "فيصل إكس أبو كليبس"، هو مسلسل من بطولته، وكتب عبر حسابه على إنستجرام، قائلا "أستنوا إكس"، وهنأه كل من الفنان شيكو و الفنان محمد أنور متمنين له النجاح و التوفيق



