شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا تحتفل بعيد الأم بجلسة تصوير تجمعها مع والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة الشابة هنادي مهنا بعيد الأم بنشر صور لها هي ووالدتها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وقالت: "عيد أم سعيد أيضًا لكل امرأة ليست أمًا ولكنها تعتني بكل من حولها، وتشعر بالقلق مثل الأم ونحبها مثل الأم، نحن نحبك ولا يمكننا العيش بدونك، كل سنة وكل الأمهات طيبين وبخير وربنا يرحم كل أم راحت في مكان أحسن ويصبر قلب أولادها يارب"



هنادي مهنا و والدتها



هنادي مهنا مع والدتها في جلسة تصوير

هنادي مهنا مع والدتها

وفي وقت سابق قالت الفنانة هنادي مهنا، إن الأيام الماضية تم تصوير عدد من المشاهد من مسلسل "مكتوب عليا"، مشيرة إلى أنه مازال متبقى بعض الوقت من أجل الانتهاء من تصويره بالكامل

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء DMC" الذي يذاع على قناة "DMC": "لأول مرة أشتغل دراما كوميدي، وهو المسلسل كوميدي، فالموضوع قالقني أوي علشان أنا دمي مش خفيف، ممكن أبقى خفيفة في قعدة عادية، بس مش بعرف أقول إفيه وأفرشلي وتردلي".

وقالت: "بحاول على أد ما أقدر بشكل أو بأخر أعمل دوري كويس في المسلسل، دوري في المسلسل واحدة اسمها سلمى وطالعة طيبة أوي، ومقدر أقول تفاصيل أكتر من كدة، أنا بحب فريق العمل حب محدش يتخيله، من أكبر لأصغر حد الناس مريحة"