"نجاح باكتساح".. محمد رمضان ينشر صورة جديدة من كواليس "المشوار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من كواليس مسلسل "المشوار" المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان المقبل.

وعلق "رمضان" على الصورة قائلا: "ماهر وورد وابنهم رحيم والشنطة من المشوار، باقي 12 يوم على لمة رمضان، ثقة في الله نجاح باكتساح".

مسلسل "المشوار" يشهد التعاون الأول بين النجم محمد رمضان، والمخرج الكبير محمد ياسين.

ويشارك في بطولة مسلسل "المشوار" كل من: دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، إياد نصار، ندا موسى، أحمد صفوت، سارة عبدالرحمن، والعمل من تأليف محمد فريد، وإنتاج شركة ميديا هاب سعدي جوهر.