"محضر شرطة وموقع إلكتروني لأول مرة".. اعترافات حسين فهمي عن مهرجان القاهرة السينمائي 98

محمد اسماعيل - القاهرة - تولى الفنان حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي عام 1998، في دورته الـ22، بقرار من وزير الثقافة آنذاك، فاروق حسني.

في اليوم الختامي لانتهاء فعاليات المهرجان، بكى الفنان حسين فهمي داخل كواليس المسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية، وصرح لـ "أخبار اليوم"، أن التجربة كانت قاسية ومرهقة للغاية، خاصة وأنه واجه صعوبات في تطبيق أفكاره، وسط عدم قناعة الكثيرين بتطبيقها قبل بداية المهرجان.

سرد حسين فهمي، السلبيات والإيجابيات التي حصلت خلال أيام فعاليات المهرجان، قائلا: "تسببت الأزمات المرورية على الانضباط والالتزام بالمواعيد".

شهد المهرجان وقتها، قيام أحد المواطنين بتحرير محضر لتأخر عرض أحد الأفلام في سينما هيلوبوليس، وهو ما اعتبره الفنان حسين فهمي في حواره، أن الأمر حصل لأسباب خارجة عن إرادتهم، إذ تسبب انفجار ماسورة مياة في توقف حركة المواصلات، وهو ما عطل السيارة التي كان تنقل الفيلم ليُعرض في موعده.

ومنع الفنان حسين فهمي دعوات العروض الفنية للمهرجان، لأنه انتبه إلى أن معظمها ذهب لمن لا علاقة لهم بالسينما، متابعا: "كان البعض يحضر ليطلب مني 60 أو 70 دعوة، ومن المؤكد أنها مجرد مجاملات أو منظرة للاستمتاع".

وأكد "فهمي" على أن نظام الدعوات لحضور العروض، ليس متبعًا في المهرجانات العالمية.

شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1998، تدشين أول موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، كما تم توزيع إسطوانات على الحضور الأجانب بفعاليات المهرجان.

واضطر وزير الثقافة فاروق حسني، في حفل الختام لترجمة جملة للمخرج الإيطالي فيتوريو تافياني، لعدم وجود مترجم، وتكرر نفس الأمر في كلمة الفنان جينا لولو بريجيدا التي تحدثت الفرنسية، ووصف الأمر وقتها بالتقصير، لكن "فهمي" اعتبر ذلك "متعة"، مضيفا: "وشيئًا أفخر به، بأن يكون وزير ثقافتنا يتحدث اللغات، ويقوم بمنتهى التواصل بترجمة الكلمة