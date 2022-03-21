"التلفزيون رفض له مسلسل مأخوذ عن عمل لنجيب محفوظ".. أزمات في حياة الفنان شكري سرحان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

اشترى الفنان شكري سرحان سيناريو لمسلسل "الحب والقناع" بمبلغ عشرة آلاف جنيه، أملًا في إنتاجه لحساب قطاع الإنتاج كمنتج منفذ، لكن رقابة التلفزيون المصري رفضته.

روى "صلاح" ابن الفنان شكري سرحان في حوار لجريدة "العربي" 5 مايو 1997، أن المسلسل مأخوذ عن قصة أديب نوبل نجيب محفوظ، وكتب حسن المملوك السيناريو والحوار الخاص بالعمل.

ورفض "سرحان" الدخول في خلافات مع الرقابة، كي لا يُتهم بمهاجمة التلفزيون المصري، فاضطر للصبر، يؤكد "صلاح" في حواره: "المسلسل ليس فيه إسفاف أو إخلال بالتاريخ والآداب".

وكانت قصة العمل الدرامي تدور عن أحوال الشعب المصري بعد نكسة 1967، وكيف تجاوز الهزيمة مستعيدًا عزيمته، إلى أن حقق نصر أكتوبر 1973.

وكشف "صلاح" أن المخرج يوسف شاهين عرض على والده الفنان شكري سرحان المشاركة في فيلم "المصير" 1997، لكنه صُدم عندما وجد مساحة الشخصية التي عٌرض عليه تجسيدها لا تليق به، خاصة وأنه كان يعتقد أنه سيجسد شخصية "ابن رشد".

قال "صلاح" : "رفض والدي، خاصة وأنه قرأ عن ابن رشد ووجد أخطاء كثيرة في السيناريو".