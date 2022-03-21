بعد الجدل المثار| أمجد أبو العلاء لمصراوي: تقديم ويجز أغنية "كباتن الزعتري" ليست مغامرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدر مطرب الراب ويجز، تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد طرح "بعودة يا بلادي" وهي الأغنية الخاصة بفيلم "كباتن الزعتري" للمنتج والمخرج علي العربي، وحققت ما يزيد عن المليون مشاهدة، عقب طرحها السبت الماضي.

ومع ما حققته "بعودة يا بلادي" من نجاح، تباينت الآراء حول جدارة مطرب الراب ويجز، بتقديم أغنية عن معاناة اللاجئين، وهل هي مغامرة من صناع الفيلم؟، أم متاجرة واستغلال حالة الجدل المثارة حوله؟

المنتج والمخرج السوداني أمجد أبو العلاء "المشارك في إنتاج الفيلم"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، رد على الجدل االمثار، وقال: "ويجز فنان مهم ونجم كبير، وشاب طموحه لا يقل عن طموح ابطال فيلم الزعتري، هو بالنسبة لهم قدوة في النجاح والتفوق، مع اختلاف مجالاتهم بين الكرة والموسيقى، ولكنه يظل من في نظري شاب رائع، وأنا شخصيا حريص على سماع أغنياته وحضور حفلاته بكل الطاقة التي يبثها من على المسرح".

وعن كواليس تقديم "بعودة يا بلادي"، يقول: "الأغنية إهداء من ويجز، بعد ما شاهد الفيلم، في مهرجان الجونة السينمائي، وأعلن عنها بنفسه في حفلته هناك، حين دعا أبطال العمل محمود وفوزي، ليشاركوه المسرح تحية لهم عن وصولهم من المخيم".

"أمجد" أجاب على سؤال، هل غامر صناع "كبات الزعتري" بالموافقة على تقديم الأغنية؟ قائلا: "لا أفهم لماذا يمكن أن تكون مغامرة، وأي جدل ذلك الذي حول ويجز، لدرجة أن يكون التعاون معه كذلك، من يردد ذلك، ربما يكون جيل مختلف لا يستوعب كلماته وموسيقاه أو طريقة لبسه المناسبة لعالم الراب، ولا يفهم أن ليس بالضرورة عليه أن يفهم كل شيء، ويتبع أسلوب التنظير على جيل جديد له لغته وطريقته، فلا أرى أي مغامرة هنا، وأن كانت كذلك، فما هو الفن سوى مغامرات لطيفة هنا وهناك؟"

وردا على سؤال، هل الهدف كان استغلال الجدل المثار، حول ويجز؟، أجاب أمجد أبو العلاء، قائلا: "طول عمر الأغاني التسويقية للسينما تلجأ لنجم صوته و اسمه وشهرته، قادرة على دعم العمل ولفت النظر لقضيته، أن كان هذا استعلالاً لشهرة ويجز، فليكن، والعكس صحيح، النجم أيضاً يستفيد من شهرة فيلم حقق نجاحات عالمية، بداية من عرضه في مهرجان صندانس الأمريكي، مروراً بمهرجانات عربية وعالمية، كالجونة وقرطاج، وأخرى أوروبية".

وأضاف: "أضف إلى ذلك، أن كباتن الفيلم محمود وفوزي، من عشاق ويجز، وكما سبق وذكرت، هو من قرر إهداء الأغنية لهما، وهذا لطف منه، و معبر حقيقي عن انسانيته وذكائه الذي يجعله يستمر طويلاً في الساحة الفنية".

فيلم "كباتن الزعتري" إنتاج وإخراج المخرج علي العربي، حصد جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وعُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي وتم اختياره ليكون ثاني أفضل فيلم.

وعمل مخرج ومنتج الفيلم علي العربي، على الفيلم لمدة 7 سنوات ، في مخيم الزعتري بالأردن مع المنتجين المشاركين آية دوارة، أمجد أبو العلاء، مايكل هنريكس، والمنتجون الاستشاريون مارك لطفي، دانيال ج شالفين، وتولى المنتج والموزع السينمائي محمد حفظي توزيع الفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا