شام الذهبي تحتفل بعقد قرآنها

كتب امير فتحي في الاثنين 21 مارس 2022 03:50 مساءً - احتفلت ” شام الذهبي ” إبنة الفنانة السورية ” أصالة ” بعقد قرآنها على ” أحمد هلال ” في حفل بسيط اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء .
وشارك الداعية ” مصطفى حسني ” في عقد القرآن كما ظهر في بعض الصور التي تم تداولها وهو يتوسط والد شام الذهبي وعريسها .
ونشرت شام الذهبي مجموعة من الصور من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام من حفل عقد القرآن .
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