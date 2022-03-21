شام الذهبي تحتفل بعقد قرآنها

كتب امير فتحي في الاثنين 21 مارس 2022 03:50 مساءً - احتفلت ” شام الذهبي ” إبنة الفنانة السورية ” أصالة ” بعقد قرآنها على ” أحمد هلال ” في حفل بسيط اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء .

وشارك الداعية ” مصطفى حسني ” في عقد القرآن كما ظهر في بعض الصور التي تم تداولها وهو يتوسط والد شام الذهبي وعريسها .

ونشرت شام الذهبي مجموعة من الصور من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام من حفل عقد القرآن .