كتب امير فتحي في الاثنين 21 مارس 2022 03:50 مساءً - وجهت الفنانة ” إيمي سمير غانم ” رسالة بكلمات مؤثرة إلى والدتها الفنانة الراحلة ” دلال عبد العزيز ” بمناسبة عيد الأم . فنشرت إيمي سمير غانم صورة تجمعها بوالدتها الراحلة وشقيقتها الفنانة ” دنيا سمير غانم ” عبر حسابها على إنستجرام . وكتبت في تعليقها عليها : ” أول عيد أم من غير مامي، الحمدلله .. كل سنه وانتي طيبة يا ديدي وعيدك في الجنة باذن الله .. اشوفك علي خير يا مامي .. بحبك ” .

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم لوالدتها في عيد الأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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