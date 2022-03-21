بعد زواج 7 سنوات .. انفصال معتصم النهار عن زوجته لين برنجكجي

كتب امير فتحي في الاثنين 21 مارس 2022 03:50 مساءً - انتشرت في الآونة الأخيرة أنباءا حول انفصال الفنان السوري ” معتصم النهار ” عن زوجته ” لين برنجكجي ” .

وذلك بعد أن قام كلا منهما بإلغاء متابعته للآخر عبر حساباتهما على تطبيق انستجرام كما قاما بحذف أغلب الصور التي تجمعهما ما عدا بعض الصور التي ظهروا بها برفقة إبنتهما .

وأكد برنامج MBC Trending في حلقته يوم أمس الأحد وفقا لمصادره عن وقوع الطلاق رسميا وبهدوء بين معتصم النهار وزوجته بعد زواج استمر لمدة 7 سنوات .

ولم يخرج أيا منهما حتى الآن لتأكيد أو نفي خبر طلاقهما إلا أن معتصم النهار كان قد سبق وقال في تصريحات له أن هناك العديد من الخلافات بينه وبين زوجته وأنه لا يوجد توافق بينهما إلى حد كبير .