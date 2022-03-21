بعمر الخمسين .. فنان مصري شهير يكشف سبب عدم زواجه حتى الآن : ” لسه بكون نفسي “

كتب امير فتحي في الاثنين 21 مارس 2022 03:50 مساءً - حل الفنان ” هشام المليجي ” ضيفا مع الإعلامية ” ياسمين عز ” في برنامجها كلام الناس في أحدث ظهور له بعد سنوات طويلة من الغياب عن الساحة الفنية والظهور الإعلامي .

وخلال اللقاء كشف هشام المليجي عن عدم زواجه حتى الآن وهو بعمر الخمسين وعلق على ذلك قائلا : ” لم أتزوج من قبل والموضوع ده كبير وفيه 3 إجابات جاهزين لوعايزاهم ونكمل، الأولى مفيش نصيب، التانية مكنتش فاضي، التالتة بكون نفسي ” .

وتابع : ” مفيش نصيب دي بتاعة ربنا لإن الجواز ده فيه ناس اتجوزت وفيه ناس متجوزتش مش حاجة عجيبة يعني .. علشان الجواز مهم جدا فلازم الواحد يأجله آخر حاجة في حياته ” .

وأضاف المليجي أنه ليس ضد زواج الصالونات وقال : ” الجواز ده في خطأ شائع إنه حب بقى .. يا جماعة الجواز ده اشتراك بين اتنين عايزين يعملوا أسرة فلازم يبقى الأفكار مشتركة والأهداف مشتركة، حاجات تانية خالص غير الحب والحاجات دي والشكل مش مؤشر لحاجة ” .