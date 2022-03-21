ديانا حداد تتألق بحضور الآلاف في العراق.. بكت تأثرًا بهذه الأغنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ليلة جماهيرية كبيرة، أحيتها النجمة ديانا حداد في جمهورية العراق في إفتتاح مهرجان بابل الثقافي في دورته التاسعة، على مسرح بابل الأثري ذو التاريخ العريق.

شهدت الحفل تفاعلاً جماهرياً وتواصلاً جميلاً من الجمهور الذي غنى مع ديانا حداد بشكل متواصل أغنياتها القديمة والجديدة. وبكت ديانا حداد على المسرح أثناء غناء أغنية خاصّة بالأمهات بعنوان “أم الوفا” للفنان العراقي سعدون جابر، مُستذكرةً والدتها الراحلة بإحساس كبير.

تألقت ديانا حداد في الحفل بـOverall من اللون الأسود، ونالت إطلالتها إعجاب الجمهور والمتابعين الذين نشروا فيديوهات لمقاطع من السهرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت ديانا حداد فيديو ممنتج لمقتطفات من الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام” وعلّقت قائلةً: “كانت حفلة ولا اروع في العراق الغالي ..واوعدكم بحفلات قادمة ان شاء الله في بغداد واربيل”.

يذكر أن ديانا حداد طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة الجديدة “سيد الحمقى” كلمات محمد القاسمي، وألحان محمد أنور وتوزيع حسام كامل، وحققت الأغنية أكثر من مليوني مشاهدة بعد أقل من شهر على صدورها على القناة الرسمية لشركة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.