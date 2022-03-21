شكرا لقرائتكم خبر عن دايمًا الناس تقولي إني شبهك.. ياسمين رئيس تتذكر والدتها بكلمات مؤثرة بعيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة ياسمين رئيس بعيد الأم ووجهت كلمات في رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قالت فيها: "دايمًا الناس تقولي إني شبهك، بس أنا عمري ما هبقى في جمالك يا أمي كل سنة وأنتي في الجنة".



ياسمين رئيس ووالدتها وفي وقت سابق شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها وجمهورها، بصورة من داخل الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية، وهي ترتدي ملابس باللون الأبيض لأداء مناسك العمرة في أحدث ظهور لها، حيث كتبت على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك "الحمد لله".

واحتلت الفنانة ياسمين رئيس، قائمة الأكثر بحثًا على موقع جوجل، منذ أيام، بالتزامن مع عرض مسرحيتها أحفاد "ريا وسكينة"، والتى قدمتها ضمن فعاليات موسم الرياض، وحصدت العروض على جمهور كامل العدد مع تصفيق حار عقب انتهاء المسرحية.

وعن مسرحية "أحفاد ريا وسكينة"، قالت ياسمين رئيس: استمتعت بالتمثيل أمام الجمهور وجهًا لوجه، وأسعدني طلباتهم بمد عروض المسرحية لأيام أخرى، تلك ردود الأفعال الفورية التي حصدتها المسرحية هى مكافأتى عن كل المجهود والتدريبات التى بذلها كل فريق المسرحية لتقديم عرض راقى يُسعد الجمهور.