شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى مور تحتفل بعيد ميلاد بروس ويلز الـ67 رغم انفصالهما من سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الممثلة العالمية ديمي مور متابعيها على موقع إنستجرام ببوست لها أثناء الاحتفال بعيد ميلاد زوجها السابق بروس ويلز في عيد ميلاده السابع والستين، إذ اعتاد الثنائى على الاحتفال بكل مناسبتهما معًا رغم الانفصال منذ سنوات، ما يظهر في كل احتفالاتهما برفقة بعضهما البعض سواء في أعياد الميلاد أو أي مناسبات تخص أسرهما وأبنائهما.



ديمي مور وبروس ويلز

وهو الأمر الذى دعا عدد من التقارير العالمية المهتمة بهما للتأكيد على أن الثنائى يعتبران من ضمن الاستثناءات للمشاهير حول العالم بعدما استطاعوا البقاء سويًا على علاقة جيدة رغم الانفصال منذ سنوات.



صورة لهما فى السابق حينما كان بروس ويلز وديمي مور زوجين

من ناحية أخري سبق وكشف موقع Deadline عن مفاجأة سعيدة لمحبى النجمين بروس ويلز وجون ترافولتا، وذلك بعدما أكد تقرير للموقع الشهير عن اجتماع الثنائى معًا في بطولة الفيلم ليعودا به للمشاركة سويًا بعد مرور أكثر من ربع قرن على بطولتهما لفيلم واحد هو Pulp Fiction الذى مر عليه 27 عامًا بالتحديد، حيث تعاونا فيه مع المخرج تارانتينو.

تقرير موقع Deadline أضاف أن الفيلم القادم يحمل اسم Paradise City وسيظهران فيه كخصمين بفيلم ينتمى لنوعية أفلام الأكشن المميزة المعتادة لمحبى الثنائى.