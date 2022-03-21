شكرا لقرائتكم خبر عن البوستر الرسمى الثانى لمسلسل "أحلام سعيدة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة العدل جروب بوستر دعائى جديدًا لمسلسل "أحلام سعيدة" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حصرياً على قناة ON ومنصة Watch It الرقمية، وظهر على البوستر أبطال العمل الأربعة يسرا وغادة عادل ومى كساب وشيماء سيف ترتدين نظارات شمس.

وتدور قصة المسلسل في اطار اجتماعى لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب) وهم ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب هامه في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب علي تخطي مشاكلهن.



البوستر الرسمى الثانى لمسلسل احلام سعيدة

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين.

وقدمت يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.

فيما خاضت غادة عادل مؤخراً تجربتها الأولى على خشبة المسرح خلال مسرحية "في نص الليل" التي تم عرضها في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، وشارك في بطولتها حسن الرداد، محمد عبد الرحمن "توتا"، سليمان عيد، مصطفى هريدى، مصطفى بسيط وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

أما مى كساب فكان آخر أعمالها مسلسل "الحلم" الذى تم عرضه مؤخراً على قناة الحياة، وهو بطولة صابرين، محمد رياض، أحمد عبد العزيز، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، طاهر أبو ليلة، عبد الخالق أحمد، شريف خير الله، ياسمين على، كيرا الصباح.