شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصرى يحتفل بعيد الأم بصور من طفولته برفقة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمى أمير المصرى على الاحتفال بعيد الأم، الذى يتوافق 21 مارس من كل عام، ونشر صورتين له رفقة والدته، واحده منهم من طفولته والأخرى وهو شاب.

وعلق أمير المصرى على الصور التي نشرها عبر حسابه على انستجرام، قائلاً: "إنها السبب وراء كل شيء، عيد أم سعيد يا ماما".



حساب امير المصرى على انستجرام

مؤخرا، ترشّح النجم المصري العالمي أمير المصري لجائزة أفضل ممثل عن بطولته لفيلم Limbo، وذلك ضمن الدورة الـ 28 من حفل جمعية Chlotrudis للسينما المستقلة، وينافس أمير المصري على نفس الجائزة مع النجوم نيكولاس كيدج وبيندكت كامبرباتش.



امير المصرى رفقة والدته فى صورة من الطفولة



امير المصرى رفقة والدته

كما اختار موقع The Playlist أمير المصري ضمن قائمته لأفضل أداء تمثيلي عن فيلم Limbo في عام 2021، كما اختاره الناقد البريطاني الأشهر بيتر برادشو ضمن قائمته لأفضل الممثلين خلال هذا العام، وذلك في مقال نشره عبر موقع The Guardian، وشهد عام 2021 نجاحًا ملفتًا لأمير، حيث فاز بجائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا اسكتلندا - BAFTA Awards وذلك عن دوره في فيلم Limbo، كما شارك كعضو لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

حقق أمير المصري نجاحًا كبيرًا على قناة ON TV ومنصة Watch it بعد عرض حكاية النظارة البيضا ضمن مسلسل نصيبي وقسمتك، وينتظر حاليًا إطلاق مسلسل Rogue Heroes قريبًا في بريطانيا، وعلى منصة نتفلكس يُعرض له أحدث أعماله البريطانية مسلسل The One، والذي يقوم فيه بدور بنجامين "بن" الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جميس وصديقته ريبيكا التي دائما يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا باهرًا وهما رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها.