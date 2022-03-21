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لى لى أحمد حلمى توجه رسالة لـ منى زكى فى عيد الأم

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القاهرة - سامية سيد - وجهت لي لي أحمد حلمى الابنة الكبرى للنجمة منى زكي وأحمد حلمي رسالة إلى والدتها احتفالاً بعيد الأم، وقالت فى لقاء تليفزيونى بإحدى الفعاليات الفنية التى تقوم بها لى لى فى معرض للشباب، أن والدتها منى زكى دائما تُنصحها فى المشروعات الخاصة التى تقوم بها، موضحة أن والديها دائمًا يهتمان بالتفاصيل، ونصيحتهم هى، أن تستمع جيدًا ولا تتعامل مع المشروع الفنى التى تقوم برسمه أنه مجرد عمل فقط وأن الرسم هواية، وقبل هذا المعرض الفنى، كانت تشعر بالقلق ووالدتها طالبتها بالهدور سواء استطاعت بيع شيء أو تقوم برسم شيء تحبه.

ومن المعروف أن حلمى ومنى يحرصان دائمًا على عدم ظهور أبنائهم فى الإعلام، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل مع صور حلمى وابنته الكبرى "لى لى"، علمًا بأن حلمى ومنى قليلا الظهور إعلاميًا.

وظهرت لى لى ابنة أحمد حلمى ومنى زكى مؤخرًا معهما سواء في حفلات ومهرجان الجونة السينمائى، أو حتى من خلال عملها الجديد الذي تستغل موهبتها في الرسم من خلاله.

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منى زكى وابنتها لى لى 

 

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احمد حلمى ولى لى ابنته

 

لى لى احمد حلمى
لى لى احمد حلمى

 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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