شكرا لقرائتكم خبر عن "ابن النادى".. مسلسل إذاعى جديد لـ محمد هنيدى طوال أيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم محمد هنيدى من تسجيل عدد من حلقات المسلسل الإذاعى "ابن النادى"، والمقرر إذاعته طوال أيام شهر رمضان، ويشاركه البطولة الفنانة آيتن عامر، وهو من إخراج خالد حلمى.

ونافس هنيدى رمضان الماضى بالمسلسل الإذاعى "حزام ناشف"، وشاركه البطولة الفنانة منى عبدالغنى، و كانت تدور أحداثه حول رجل وامرأة بينهما مواقف ومشاكسات عديدة، فيما تضعهما الظروف فى مكان واحد، وسط العديد من الحوارات الطريفة والشيقة، وتم بثه عبر راديو النيل فى رمضان.

وفى سياق آخر قارب محمد هنيدى على الإنتهاء من آخر مشاهد فيلمه الجديد "الجواهرجى"، ودخوله غرف المونتاج والمكساج إستعدادًا لطرحه فى السينمات، حيث يتبقى لفريق العمل أقل من أسبوع تصوير، ويجسد هنيدى ضمن أحداث الفيلم دور جواهرجى وزوجته النجمة منى زكى، ويحدث بينهما العديد من المواقف فى إطار كوميدى.

فيلم "الجواهرجى" يقوم ببطولته محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة، أحمد السعدنى، لبلبة، أحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر، ويعد فيلم "الجواهرجى" اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأميركية".