شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة نور الشريف تحتفل بعيد الأم برفقة والدتها وخالتها: "ربنا يخليكوا ليا فوق راسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة مى نور الشريف، ابنة الفنان الراحل نور الشريف، بمناسبة عيد الأم، ونشرت العديد من الصورة لها رفقة والدتها بوسى وخالتها نور.

وعلقت مى نور الشريف على الصور التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "أمي حبيبتي.. مامي وخالتي نورا ربنا يخليكوا ليا فوق راسي وأكون تحت رجليكوا.. ربنا يديمكوا نعمة عليا ودائما مجمعنا وإحنا في أحسن صحة وحال.. يا رب انظر إلينا نظرة كرم ورحمة.. ويخليكي ليا يا ساسو يا بنتي وأختي وصحبتي.. يا رب تكوني راضيين عني بحبكوا".



حساب مى نور الشريف على انستجرام

وسبق أن نشرت مى، صورة لها وسط جبال جنوب سيناء، عبر حسابها على "إنستجرام"، وأخرى مع الأصدقاء عبر استورى "إنستجرام"، صحبتها بتعليق: "حلوة يا بلدى.. مصر أم الدنيا.. جنوب سيناء".



مى نور الشريف واسرتها



مى نور الشريف ووالدتها وشقيقتها



مى نور الشريف ووالدتها



مى نور الشريف وشقيقتها ووالدتها

وكانت الفنانة مى نور الشريف، قد ظهرت مؤخرا مع والدتها النجمة الكبيرة بوسى، فى إطلالة جديدة، خلال تواجدهما فى أحد صالونات التجميل، حيث نشرت مى الصورة عبر حسابها على "إنستجرام"، وذلك بعد عدة أيام من الاحتفال بعيد ميلادها، برفقة شقيقتها الفنانة المعتزلة نورا، وابنتيها مى وسارة، وبعض المقربين منها.

كما ظهرت الفنانة مى نور الشريف بـ"لوك" مختلف، بعد أن خسرت الكثير من الوزن، ذلك بعد عدة أيام من الاحتفال بعيد ميلاد والدتها الفنانة بوسى، برفقة خالتها الفنانة المعتزلة نورا، وبدت مي وكأن شكلها قد تغير، بعد فترة من الابتعاد عن التمثيل، وتفرغت لإدارة استوديو والدها بمنطقة الشيخ زايد ومرافقة والدتها الفنانة الكبيرة بوسى.