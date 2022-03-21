شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكيات عالمية على الطريقة الأرمينية فى دار الأوبرا.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام حفل لفرقة كايدنس فى الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء على المسرح الصغير، وذلك ضمن العروض الأجنبية المميزة التى تستضيفها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع سفارة أرمينيا بالقاهرة.

يضم الفريق العازفين هاكوب جاغتبسنيان (جيتار)، فرزدات خاشوميان (فيولينة)، صوفى ميكاليان (بيانو)، جورجين اميريان (كونترباص)، بوريس يجانيان (اكورديون) ويتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الكلاسيكية العالمية واعمال التانجو والبوب الشهيرة الى جانب مختارات من أعمال الفرقة الخاصة.

يذكر أن فرقة كايدنس تاسست عام 2004 حيث قدمت أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية خاصة مؤلفات استور بياتزولا الى جانب المؤلفات المحلية التراثية والتقليدية، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة بمختلف أنحاء العالم وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.