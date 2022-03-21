شكرا لقرائتكم خبر عن أسعد فضة يحكى تجربته الفنية لطلاب المسرح فى ملتقى الشارقة العاشر.. (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الفنان السوري الكبير أسعد فضة بأوائل الطلاب فى المعاهد والكليات التي تدرس المسرح والفنون الأدائية، وحكي فضة عن تجاربه الفنية والمسرحية بالأخص ليعطى الطلاب نصائحه وخبراته ليستفيدوا منها، كما أنه ترك لهم الحوار ليسألوه ويناقشوه فيما يأتى بخاطرهم.

وقال فضة: درست وأخرجت لأهم دفعة في الفن السوري حينما كنت أستاذًا بالمعهد العالي للمسرح ومنهم جمال سليمان وأيمن زيدان فهم تلامذتي، والمسرح عمل وليس حكي والثقة بالنفس هي أهم أدوات الفنان، فالإنسان المهزوز لن ينجح، والمجابهة والمغامرة مهمة جدًا للفنان الصاعد.

كما تحدث فضة أيضًا عن تحربته كفنان وكإداري تولي عدة مناسب في سوريا، كما تحدث عن المسرح السوري في الستينات وما بعد تلك المرحلة، ونصح الفنانين الصاعدين بألا يتخلوا عن المسرح مهما حققوا النجومية في التليفزيون والسينما.

أيام الشارقة المسرحية تظاهرة مسرحية ثقافية تقام سنوياً برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشارك فيها فرق مسرحية من إمارات الدولة وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة منها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية وتستضيف الأيام مسرحيين مفكرين ومؤلفين إضافة لكبار الممثلين (رواد، نجوم) من مختلف البلدان العربية والأجنبية لمواكبة العروض المسرحية والمشاركة في الندوات التطبيقية والندوات الفكرية المصاحبة واللقاءات والحوارات المفتوحة. وذلك لتوفير بيئة تفاعلية تحقق الفائدة للمسرحيين الإماراتيين.