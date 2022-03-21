شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى يكشف عن شخصيته فى مسلسل "ملف سرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان نضال الشافعي عن اسم الشخصيه التي يجسدها في مسلسل "ملف سري" الذي سيعرض على قناة DMC، وقناة الحياة طوال شهر رمضان بالإضافة الى منصة "watch it"



-نضال-الشافعى

وكتب الفنان نضال الشافعي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "شخصية شاكر من مسلسل ملف سري في رمضان 2020"



شخصية نضال الشافعي في ملف سري



شخصية نضال الشافعي

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، محمد محمود عبد العزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث مسلسل "ملف سرى" حول إنتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال المتمثلة في عائلة "المالكي" الذي كان لهم تعاملات اقتصادية كبيرة داخل السوق المصري من حيث عدد الشركات والمصانع الكبرى والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد المستشار يحيى عز الدين القاضي الذي يعتبر مثال للنزاهة والشرف.

ويتصدى المستشار يحيى عز الدين لهم ويرفض كل سبل الابتزاز، ويهددونه باهله حتى يتم قتل خطيبته في ظروف غامضة مع أحد أفراد العائلة خارج مصر، مما يجعله يقرر ان يقضى على أسطورة عائلة المالكي الفاسدة ولكن أثناء هذه الرحلة يلتقي بمريم المالكي ابنة هارون المالكي وتبدأ رحلتهم سويا لمحاربة الفساد واظهار الحقائق.