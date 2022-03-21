شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الأم.. تعرف على أشهر أغانٍ تغزلت فى حب الأمهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عيد الأم مناسبة لها مذاق خاص بين الأمهات والأبناء ويتخلل هذه المناسبة اعطاء بعض الهدايا للأمهات تقديرًا لمعاناتهن فى تربية أولادهن، ولم يغفل الفن على توثيق هذه المناسبة الجميلة سواء من خلال الأفلام السينمائية والدراما التليفزيونية أو من خلال الأغانى التى ارتبطتت بأذهاننا وبمجرد سماعها تتحرك المشاعر تجاه الأمهات، وفى هذه المناسبة نرصد لكم أبرز وأشهر الأغانى المتعلقة بعيد الأم.

"فايزة أحمد.. ست الحبايب"

أغنية "ست الحبايب" هى حكاية أغنية صنعتها الصدفة، ولكنها ظلت الأغنية الوحيدة التى تعبر عن مناسبة عيد الأم رغم الكثير من الأغانى التى طرحت فى مثل هذه المناسبة، ومن كلمات الشاعر حسين السيد.

"شادية.. ماما يا حلوة"

قدمت الفنانة شادية أثناء مسيرتها الفنية أكثر من أغنية تخص الأمومة والطفل، منهم سيد الحبايب ويا روح ماما وأمى وغيرها، ولكن من أشهر أغانيها أغنية "ماما يا حلوة"، من كلمات كمال منصور، ألحان منير مراد.

"ورة الجزائرية.. كل سنة وأنتى طيبة يا مامتى"

تعاون الثنائى بليغ حمدى ووردة الجزائرية فى أعمال فنية رائعة منها أغنية "كل سنة وأنتى.. طيبة يا مامتى"، التى قدمتها الرائعة وردة الجزائرية من خلال مسلسل "أوراق الورد".. الأغنية من كلمات عبد الوهاب محمد.

"سعاد حسنى.. صباح الخير يا مولاتى"

سعاد حسنى مثال للفنانة الشاملة التى أستطاعت النجاح فى كل ما قدمته من تمثيل وغناء ورقص، وقدمت سعاد حسنى مع الشاعر

"خالد عجاج.. الست دى أمى"

واحدة من أهم الأغانى التى نجحت فى تجسيد دور الأم فى حياتنا، قدمها خالد عجاج وطرحت على طريقة الفيديو كليب، الأغنية من كلمات مجدى النجار، ومن ألحان رياض الهمشرى.

"تامر حسنى، يارا، هيثم شاكر، جنات، رامى عياش.. أمى ثم أمى"

قدمت المجموعة الشبابية فى وقتها أغنية للأم ونجحت نجاحا كبيرا فى ذلك الوقت، وأصبحت من الأغانى التى لازالت علامة مميزة فى هذه المناسبة، الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، توزيع وألحان حميد الشاعرى.