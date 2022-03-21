شكرا لقرائتكم خبر عن عرضان مسرحيان فى اليوم الخامس من مهرجان أيام الشارقة المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر فعاليات أيام الشارقة المسرحية برعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وإدارة أحمد أبورحيمة، وتشهد عروضه إقبالا جماهيريا كبيرا علي مسارح الشارقة المختلفة ويعرض في اليوم الخامس من أيام المهرجان مسرحية "حرامي الفريج" تاليف أحمد الماجد وإخراج بلال عبد الله ويقدم العرض في الساعة السابعة بتوقيت الإمارات العربية بقاعة أفريقيا، وفي الساعة التاسعة يقدم المهرجان العرض المسرحي "غرب" تاليف عبد الله صالح، وإخراج محمد سعيد السلطي.

كما يلتقي أوائل الطلبة في المعاهد والكليات المسرحية بالدول العربية بالفنان الإماراتي الكبير حبيب غلوم ليتحدث عن المسرح الإماراتي بين اليوم والغد، وياتي ذلك اللقاء ضمن ملتقي الشارقة العاشر لأوائل المسرح العربي.

أيام الشارقة المسرحية تظاهرة مسرحية ثقافية تقام سنويًا برعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشارك فيها فرق مسرحية من إمارات الدولة وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة منها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية وتستضيف الأيام مسرحيين مفكرين ومؤلفين إضافة لكبار الممثلين (رواد، نجوم) من مختلف البلدان العربية والأجنبية لمواكبة العروض المسرحية والمشاركة في الندوات التطبيقية والندوات الفكرية المصاحبة واللقاءات والحوارات المفتوحة. وذلك لتوفير بيئة تفاعلية تحقق الفائدة للمسرحيين الإماراتيين.