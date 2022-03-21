شكرا لقرائتكم خبر عن خالد راغب علامة يهنئ والدته بعيد الأم: إن شاء الله بضلّوا فوق رأس الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ خالد راغب علامة، والدته بعيد الأم، ونشر صورة لطيفة له مع والدته، وهو يحملها، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "ينعاد على أمّي وعلى كلّ أمّهاتكن بالصحّة والعافية يا ربّ.. وإن شاء الله بضلّوا فوق رأس الجميع لأنوا فعلاً متل ما بيقولوا "الجنّة تحت أقدام الأمّهات".



خالد راغب علامة ووالدته



خالد راغب علامة

ويتزامن اليوم الإثنين 21 مارس مع عيد الأم، الذى يحرص فيه الكثيرون على الاحتفال بوالدتهم بشكل أو بآخر، في هذا التوقيت من كل عام، ولم يتجاهل الفن دور الأم بالإشارة لها في الكثير من الأعمال، إلا أن هناك أعمال بعينها حرصت على تقديم رسالة تحث على بر الوالدين بشكل عام والوالدة بشكل خاصة حتي باتت جزء لا يتجزأ من هذا اليوم، ويحرص الكثيرون على مشاهدتها بالتزامن مع عيد الأم.