في عيد الأم كيف عبر عمرو دياب عن حبه لوالدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"روحي قلبي عينيه عمري، صحبتي وحبيبتي وأمي"، بتلك الكلمات وصف الفنان عمرو دياب، والدته السيدة رقية محمود محمد فؤاد ، التي رحلت عن عالمنا عام 2012، قبل 3 أيام من احتفالات عيد الأم، ومنذ رحيلها، ظلت حاضرة بقوة في كل ما يخصه.

وحرص الفنان عمرو دياب، عند إطلاق خط أزياء خاص به، على حمل شعارها رقم "34"، وهو نفس الرقم الذي يظهر في اسم العطر الخاص به ، وهو "Amr Diab Eau de Parfum 34".

وكان فنان رسم التاتو محمد عبد الستار في تصريح لـ"الخليج 365"، قد تحدث عن سر الرقم "34" الذي يظهر أيضا خلف عنق الهضبة، وقال: "أثناء استعداد الهضبة للتصوير مع المصور كريم نور، نفذنا التاتو الموجود أعلى الرقبة من الخلف، والذي يحمل تاريخا عزيزا عليه، وهو عام ميلاد والدته ووالده 1934

في عام 2020، كشفت الفنانة دينا الشربيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ، عن السر وراء اختيار اسم "رقية" للشخصية التي تجسدها في مسلسلها الرمضاني "لعبة النسيان"، الذي عرض على شاشة "MBC مصر"، موضحة أنّه بالفعل اسم والدة الفنان عمرو دياب، واختارت الاسم لهذا السبب.

وأضافت الشربيني، أنّها كانت تتمنى رؤية والدة عمرو دياب: "عمرو بيعشقها جدًا، كنت قاعدة أنا وتامر حبيب بنختار اسم الشخصية، وكان دياب معانا بس بيخلص حاجة في التليفون، قلت لتامر إيه رأيك في اسم رقية، قالي حلو جدا جدا، واتحمس أوي للاسم ده، وبصراحة لما تامر حبيب يتحمس بيبقى جميل"

وتابعت: "لما قلت لعمرو دياب على الاسم قالي حلو قوي، هو فعلا اسم حلو ومتقلش قبل كده كتير، عمرو دياب انبسط، هو اسم حلو وأنا حقيقي كان نفسي أقابلها جدا، سمعت عنها كلام يجنن وقد إيه هي كانت طيبة وخيّرة".

"في دمي" عند طرح الفنان محمد محيى أغنية بعنوان "أنت في دمي"، قدم نفس الكلمات التي سبق وكتبها الفنان عمرو دياب، عبر صفحاته في مواقع التواصل عام 2018، بمناسبة عيد الأم، ونشر معها صورة تجمعه في طفولته مع والدته، إذ كتب "انتي في دمي، حضن بيهونلي همي، روحي قلبي عينيه عمري، صحبتي وحبيبتي وامي". الفنان عمرو دياب، قدم مقاطع من نفس الأغنية، خلال الحفل الذي أقامه في سوريا، في 5 سبتمبر عام 2004. "أنتي في دمي" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي فهد.