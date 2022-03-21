نضال الشافعي يكشف عن شخصيته في "ملف سري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان نضال الشافعي عن شخصيته في مسلسل "ملف سري"، والمقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2022.

ونشر "نضال" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من كواليس العمل، وعلق: "شخصية شاكر من مسلسل ملف سري رمضان 2022".

مسلسل "ملف سري" يعرض على عدة قنوات هي: ( سي بي سي، الحياة، دي إم سي، إم بي سي دراما، المحور، منصة شاهد، ومنصة واتش ات).

"ملف سري" بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، إدوارد، محمد محمود عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبدالغني، إيهاب فهمي، مادلين طبر، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، وإيمان يوسف وغيرهم، من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي