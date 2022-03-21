رويدا عطية لابنها: "شكرا لانك وهبتني لقب أم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة السورية رويدا عطية، بعيد الأم على طريقتها الخاصة، ونشرت صورة تجمعها بنجلها الوحيد عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتبت: "شكرا لأنك بحياتي وشكرا لأنك وهبتني أحلى لقب أم، والله ما يحرم حدا من هالشعور والإحساس العظيم، صح في تعب وزعل وتعصيب، في كتير كتير فرح وحب، حب ما إلو شبه، حب خالي من المصالح والشروط".

وتابعت: "لكل أم كل عيد وإنتوا بخير،لأمي حبيبتي شكرا يا روحي على كل شي يخليلي إياكي وتبقي منورة حياتنا أنا وأخواتي، والله يرحم كل أم فارقتنا لدنيا الحق، ويصبر كل أم فقدت عزيز ابنه وابنه".

وأنجبت رويدا عطية نجلها الوحيد "زين" عام 2018، من زوجها رجل الأعمال اللبناني ، واهدت نجلها أغنية بعنوان "تعا" من ألحان حسان عيسى، وتوزيع علاء حمودة.