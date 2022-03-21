اليوم.. حمادة هلال يستأنف تصوير مسلسل "المداح 2" في قرية برقاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عادت أسرة مسلسل "المداح 2 – أسطورة الوادي" للنجم حمادة هلال، من تصوير كافة مشاهدها الخارجية في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر بحضور معظم أبطالها، على أن ينتقل فريق العمل إلى ديكور آخر لإستكمال باقي المشاهد الداخلية اليوم في قرية برقاش.

ويتم استئناف باقي أيام تصوير العمل تباعًا، بنشاط مكثف ومستمر من خلال الجدول الزمني الذي يضعه صناع العمل، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقَبَّل على أحد القنوات الفضائية وأحد المنصات الرقمية

وقال النجم حمادة هلال إنه سعيد بتكرار التعاون مع المخرج أحمد سمير فرج، مشيدًا باهتمامه بالممثل وعمله على توجيه الجميع طوال الوقت واهتمامه بكل التفاصيل.

وأشار إلى أن التيمة الذي يستخدمها هي فن الديكوباچ لخروج الصورة للمشاهد بأفضل حالة معبرة، وأن الأمر فعال في سير الأحداث، مؤكدًا على أنه يجعل أجواء التصوير داخل البلاتوه يحيطها الحب

ومن جانبه، قام صناع وفريق عمل المسلسل خلال المدة المنقضية بنشر البوستر الرسمي للعمل، والذي تضمن كل من النجم حمادة هلال وأحمد عبد العزيز وخالد سرحان وهبة مجدى وسهر الصايغ، وأيضًا تم نشره بصورة منفردة تداولها معظم أبطال العمل على حساباتهم وصفحاتهم الرسمية على وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة .

مسلسل "المداح 2" بطولة: حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، كمال أبو رية، خالد سرحان، هبة مجدي، سهر الصايغ، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، حنان سليمان، صبحي خليل، ومن إخراج أحمد سمير فرج.