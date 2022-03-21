"أمي الدني كلها".. إليسا تحتفل بعيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على الاحتفال بعيد الأم الذي يوافق 21 مارس من كل عام، ونشرت صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وعلقت إليسا: "إمي الدني كلها، والسنة متل كل سنة بقلك قدي بحبك وقدي كل لحظة تضحية عملتيها كرمالنا خلتنا نكون متل ما نحنا اليوم، بحبك لتخلص الدني يا كل الدني".

من ناحية أخرى أحيت المطربة اللبنانية حفلا غنائيا بعيد الحب، في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط حضور حشد كبير من جمهورها.

وقدمت إليسا خلال الحفل عددا من الأغاني أبرزها: (بدي دوب، عايشالك، على حس حكايتنا، سهرنا يا ليل) وغيرها من الأغاني.