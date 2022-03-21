كاظم الساهر يقيم عزاء طليقته في لوس أنجلوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقام الفنان العراقي كاظم الساهر، عزاء طليقته عروبة الساهر، بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونشر الفنان الكبير عبر حساباته الرسمية بموقعي تويتر وإنستجرام، صورة من عزاء والدة نجليه وسام وعمر.

وعلق "كاظم" على الصورة قائلا: "عزاء للمرحومة أم وسام في مسجد عمر الفاروق في لوس أنجلوس".

وكان كاظم الساهر قد أعلن منذ أيام وفاة السيدة عروبة الساهر والدة نجليه، وقام بإلغاء عدد من الحفلات التي كان من المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا ضمن جولة غنائية هناك.

وكتب "كاظم" عبر حسابه بتويتر: "بسبب ظروف غير متوقعة، تم تأجيل حفلات كاظم الساهر في أمريكا وكندا لموعد آخر.. يمكنكم الاحتفاظ بتذاكركم للحضور في موعد جديد الذي سيعلن لاحقاً أو طلب استرداد كامل المبلغ.. شكراً لتفهمكم