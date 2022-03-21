أول عيد أم بعد رحيلها.. رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم لوالدتها دلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أول عيد أم يمر بعد رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لوالدتها وعلقت عليها بكلمات مؤثرة.

وكتبت "دنيا": "اللهم اسعدها وارحمها ولا تحرمني بركة دعاها ورضاها، وحشتيني أوي يا مامي، كل سنة وإنت طيبة وفي الجنة يا رب ضاحكة مستبشرة".

وتابعت: " بشكرك إنتِ وبابي على كل الحب والرضا والصبر والإيمان اللي زرعتوه فيا عشان أعرف أتعامل مع الدنيا من بعدكم بكل رضا الحمد لله، أشوفكم علي خير يا حبايبي يا أحن أهل في الدنيا".

ورحلت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل 2021، عن عمر يناهز 61 عاما.