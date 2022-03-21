إيرادات قياسية.. فيلم “باتمان” يواصل الاكتساح

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 مارس 2022 01:46 مساءً - منذ 39 دقيقة

واصل الجزء الجديد من فيلم “باتمان” (الرجل الوطواط) تصدر إيرادات السينما، ويتناول الفيلم تعقّب قاتل سفّاح، في أجواء فساد وإساءة استخدام السلطة تشكّل خلفية القصة.

وبقي فيلم “ذا باتمان”، الجزء الجديد من سلسلة مغامرات الرجل الوطواط، في صدارة شباك تذاكر صالات أمريكا الشمالية أسبوعا ثالثا على التوالي.

وأظهرت تقديرات أولية نشرتها شركة “إكزيبيتر ريليشنز” المتخصصة، أن الفيلم الذي أنتجته شركة “وورنر براذرز” ويؤدي الممثل البريطاني روبرت باتينسون دور الرجل الوطواط فيه، حقق إيرادات بلغت 36.8 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد في الولايات المتحدة، مما رفع إجمالي إيراداته في السوق الأمريكية إلى أكثر من 300 مليون منذ بدء عرضه.

ويسجّل الفيلم الذي تولّى إخراجه مات ريفز وقدّرت تكلفة إنتاجه بنحو 200 مليون دولار نجاحاً كبيراً على مستوى العالم أيضاً، إذ وصلت إيراداته إلى 598 مليون دولار.

وقفز إلى المركز الثاني على نحو غير متوقع فيلم الرسوم المتحركة “جوجوتسو كايسن 0” فور بدء عروضه.

ويتناول هذا الفيلم الذي أنتجته شركة “كرانتشيرول/فونيمشن” (المملوكة بنسبة 95% لشركة سوني بيكتشرز) صراع شاب مع الأرواح الشريرة.

وتمكن هذا الفيلم الذي حقق نجاحاً شعبياً كبيراً جداً في اليابان من أن يحصد 17.7 مليون دولار خلال ثلاثة أيام في دور السينما بأمريكا الشمالية، وهو ما اعتبره ديفيد جروش من مؤسسة “فرنشايز إنترتينمنت ريسيرتش” للأبحاث “انطلاقة ضخمة” لفيلم رسوم متحركة.

وتراجع إلى المركز الثالث فيلم المغامرات “أنتشارتد” المستوحى من لعبة فيديو واسعة الشعبية تنتجها “سوني”، إذ إن الشريط الذي يؤدي فيه توم هولاند دور صائد كنوز جمع في الأسبوع الخامس لعروضه ثمانية ملايين دولار، مما رفع إجمالي إيراداته إلى 125.9 مليوناً.

وتمكن فيلم آخر من انتزاع أحد مراكز صدارة شباك التذاكر مباشرة بعد بدء عروضه، إذ حلّ فيلم الرعب “إكس” (X) رابعاً بإيرادات بلغت 4.4 ملايين دولار.

واحتل المرتبة الخامسة فيلم “دوج” الذي يروي رحلة على الطريق لمحارب قديم في الجيش (يتولى دوره تشانينج تايتم)، يرافق الكلب لولو الذي أصيب خلال خدمته مع الجيش في أفغانستان، إلى جنازة صاحبه السابق، وحصد الفيلم 4.1 ملايين دولار بين الجمعة والأحد.