شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الأم.. فنانات أصبحن أمهات لأول مرة هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الوطن العربى اليوم، الاثنين، بعيد الأم ويحرص الجميع على التعبير عن الحب الذى يكنه لست الحبايب، وهناك الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية التى سلطت الضوء على هذه العلاقة الجميلة التى تجمع الأبناء والأمهات، ولا تختلف هذه المشاعر عن الفنانات وأبنائهم، من خلال هذا التقرير نرصد أبرز الفنانات اللاتى أصبحت أمهات لأول مرة هذا العام.



غادة رجب

غادة رجب

تزوجت المطرب غادة رجب فى عام 2020 من الشاعر عبد الله حسن، وهو ما أعلنته الفنانة نادية مصطفى عبر حسابها على "فيس بوك"، وبعد مرور سنة كاملة على الزواج وفى عام 2021 كشفت غادة رجب عن انجابها طفلة وأطلقت عليها اسم "ليلى" لتكون أم لأول مرة.



ديانا كرزون

ديانا كرزون

رزقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامى معاذ العمرى، فى شهر يونيو من العام الماضى والذى أعلن عبر حسابه بموقع "فيس بوك" عن ولادة طفلتهما، ونشر صورة لهما مصحوبة بتعليق: "الحمد لله رب العالمين الذى بنعمته تتم الصالحات، اليوم صرنا ثلاثة ونورت حياتنا طفلتنا الأولى، حمد لله على سلامة زوجتى الغالية، ربنا يقدرنى أكون لعيلتى السند والعزوة والأمان"، وفور نشر الصورة انهالت عليها الكثير من تعليقات التهنئة والمباركة.



رنا سماحة

رنا سماحة

أعلنت الفنانة رنا سماحة إنجاب مولودها الأول "مالك" فى شهر ديسمبر الماضى، وذلك بعد رحلة حمل شاركت بها متابعيها، ونشرت رنا على الفيس بوك الخاص بها صورا لها من غرفتها فى المستشفى وعلقت عليها بـ"الحمدلله الذى تَفَضَّل عَلَيّا بغير حول منى ولا قوه الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات رزقنى الله بمولودى الأول ( مَالِك سامر أبو طالب ).