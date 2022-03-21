الصورة الأولى لكاظم الساهر في عزاء زوجته بالولايات المتحدة الأميركية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم العراقي كاظم الساهر صورة من عزاء زوجته السابقة وابنة عمه عروبة الساهر، والذي أقامه في الولايات المتحدة حيث كان يقوم بجولة غنائية في عدد من الولايات، قبل إلغائها بسبب فاجعته.

وقال معلقاً على الصورة في حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: “عزاء للمرحومة ام وسام في مسجد عمر الفاروق في لوس انجليس”.

وتزوّج “القيصر” مرة واحدة في حياته من ابنة عمه، في زواج استمر بين مطلع سبعينات القرن الماضي وعام 1996، ورُزق منه بابنيه وسام وعمر.

وتحدث الساهر في تصريحات إعلامية سابقة عن زيجته قائلاً: “خطبت إبنة عمي وأنا عندي 19 سنة، وتجوزت عندي 20، 21 سنة، أنا حسيت نفسي إني ظلمتها كتير، شاعر بالذنب الكبير، أولا صغير، ثانياً بداية شهرة وسفر ومن بلد ل بلد، كنت أجلس معاها شهر، ما معنا كان حتى ناكل، كان عنا كيس بطاطا نتغدى ونتعشى فيه، أعتقد أنها سامحتنين لما راحت الحج طلبت منها وقالتلي إنو سامحتني، ونحنا أصدقاء الآن إذا صار أي مشكل ألجأ لها”.