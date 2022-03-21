نهاية حزينة.. آلان ديلون يختار “الموت الرحيم” لإنهاء حياته!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الممثل الفرنسي المخضرم ألان ديلون (87 عامًا)، عن أنه ينوي اختصار الطريق إلى العالم الآخر، بإنهاء حياته طواعية، إلى درجة أنه طلب من ابنه الممثل أنتوني ديلون تنظيم رحيله المأساوي بطريقة “الموت الرحيم” في سويسرا حيث يقيم، وهو ما قاله الابن نفسه لقناة RTL الإذاعية الفرنسية.

“الموت الرحيم”، هو ممارسة لموت طوعي غير مؤلم، يطلبها مرضى ميؤوس من شفائهم لتخفيف المعاناة الناجمة عن المرض، وهي قانونية في بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا، إضافة إلى ولاية فيكتوريا بأستراليا، كما في بعض المقاطعات الكندية، وأيضا في ولايتي واشنطن وأوريغون الأميركيتين.

آلان ديلون يعتبر من أشهر النجوم وأكثرهم وسامة، وأطلقت عليه الصحافة عدة ألقاب منها “ساحر النساء” وحظى بشعبية كبيرة منذ ظهوره على شاشة السينما لأول مرة عام 1957.