رسالة إيمي ودنيا سمير غانم في أول “عيد أم” بدون دلال عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يصادف اليوم الإثنين 21 مارس، أوّل احتفال للفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم بعيد الأم بعد رحيل والدتهما النجمة دلال عبد العزيز، وحرصت إيمي على توجيه رسالة مؤثرة لوالدتها متمنية لها أن تحتفل في الجنة، بينما قدمت دنيا رسالة طويلة اشتاقت فيها لأمها.

إيمي نشرت صورة لها برفقة شقيقتها دنيا وتتوسطهن والدتهن الفنانة دلال عبد العزيز وعلقت عليها برسالة حزينة عبر حسابها على موقع انستغرام وقالت فيها: اول يوم ام من غير مامي، كل سنه و انتي طيبه يا ديدي و عيدك في الجنه باذن الله اشوفك علي خير يا مامي. بحبك.

بينما قامت دنيا بنشر صورة منفردة لوالدتها دلال عبد العزيز وعلقت عليها برسالة أقرب للدعاء لها قائلة: اللهم اسعدها و ارحمها و لا تحرمني بركة دعاها و رضاها.

وتابعت قائلة: وحشتيني أوي يا مامي، كل سنة وانت طيبة و في الجنة يا رب “ضاحكة مستبشرة”، بشكرك انت و بابي علي كل الحب و الرضا و الصبر و الإيمان اللي زرعتوه فيا عشان أعرف أتعامل مع الدنيا من بعدكم بكل رضا الحمد لله.

واختتمت رسالتها قائلة: أشوفكم علي خير يا حبايبي يا أحن أهل في الدنيا.