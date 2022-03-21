شاهدوا نسرين طافش في “جوقة عزيزة”.. تغني وعلى رأسها تاج من الريش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة السورية نسرين طافش مقطع فيديو مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وهي تغني في كواليس مسلسل “جوقة عزيزة”.

وظهرت نسرين خلال الفيديو وهي ترتدي ملابس خاصة بالعمل حيث ظهر على رأسها تاج بالريش الأخضر وغنت للراحلة بديعة مصابني.

وقالت نسرين في تعليقها على الفيديو: “دندنة و طرب من كواليس جوقة عزيزة أغنية (يا كاويني) غناء سيدة المسرح بديعة مصابني”.

وتفاعل جمهور نسرين مع الفيديو وأكدوا انهم ينتظرون العمل المزمع عرضه في شهر رمضان المبارك المقبل.

وكانت نسرين قد نشرت صوراً لها بإطلالة كلاسيكية تتناسب مع الفترة الزمنية التي يتحدث عنها المسلسل.

وقالت نسرين في تعليقها على الصور: “ملكة المسرح عزيزة خانم.. دمشق 1929”.

يشار إلى أن مسلسل “جوقة عزيزة” من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر اسحاق وبطولة كل من نسرين طافش، سلوم حداد، خالد القيش، يزن السيد، هبة نور وآخرين.