انفصال معتصم النهار عن زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انفصل الفنان السوري معتصم النهار عن زوجته لين برنجكجي، بعد زواج دام 7 سنوات، وذلك بسبب العديد من الخلافات التي وقعت بينهما خلال الفترة الماضية، بسبب عدم التوافق حسب تلميحات سابقة لمعتصم الذي رفض تأكيد الخبر رسميا حتى اللحظة.

وأكد برنامج ”MBC تريندينغ“ في حلقته التي أذيعت مساء الأحد، أن الطلاق وقع رسميا، وذلك بعد تداول العديد من الأنباء حول انفصالهما، ولكن تجاهل النهار وزوجته لهذه الأخبار جعل الجمهور يظن أنها شائعات كالتي انتشرت على مدار السنوات الماضية حول انفصالهما.

وسبق أن حذفت لين برنجكجي الصور التي تجمعها بمعتصم النهار من على حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، كما قاما بالغاء المتابعة، ما تسبب في انتشار أنباء الطلاق، ولكنها عادت لاحقا ونشرت صورة عائلية تجمعها بمعتصم وابنتهما ساندرا، وعلقت عليها قائلة: عائلتي.

ورفض معتصم النهار التعليق على أنباء انفصاله عن زوجته طوال الفترة الماضية، ولكنه ألمح لوجود خلافات بينهما بسبب عدم التوافق.